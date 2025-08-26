Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente do Líbano recebeu representantes dos EUA.
O presidente do Líbano recebeu representantes dos EUA.LEBANESE PRESIDENCY HANDOUT / EPA
Internacional

Líbano vai apresentar plano para desarmar o Hezbollah, diz enviado dos EUA

Estratégia de Beirute será conhecida no domingo e Israel irá apresentar uma contraproposta.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
Líbano
Hezbollah
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt