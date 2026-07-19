Kuwait ativa defesas aéreas após ataque iraniano e EUA bombardeiam sul do Irão

As forças armadas do Kuwait disseram hoje que estão a responder a ataques iranianos com mísseis e drones, um dia depois de ataques de Teerão terem atingido uma central de energia e uma instalação petrolífera. "As defesas aéreas estão a enfrentar, neste momento, ataques hostis com mísseis e drones", informaram as forças armadas do Kuwait em comunicado.Um jornalista France-Presse relatou que, na Cidade do Kuwait, se ouvia o toque de sirenes, que indica um ataque iminente. O Irão anunciou hoje de madrugada ter atacado duas bases militares no Kuwait em retaliação a ataques dos Estados Unidos a bases militares, segundo a televisão estatal.Já os Estados Unidos lançaram novos bombardeamentos contra o Irão, após a morte de dois militares norte-americanos em ataques com mísseis e drones atribuídos a forças iranianas. "As forças norte-americanas começaram a lançar novos ataques aéreos contra o Irão por ordem do comandante-chefe" - ou seja, o Presidente dos EUA, Donald Trump -, escreveu o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) na rede social X."Estes ataques visam reduzir ainda mais a capacidade do Irão de ameaçar a navegação comercial no estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica que lançaram ataques contra militares norte-americanos na Jordânia ontem [sábado] à noite", acrescentou.Entretanto, as agências de notícias iranianas Mehr e Tasnim noticiaram ataques norte-americanos em Sirik, um porto situado em frente ao estreito de Ormuz, no sul do país. A agência oficial Irna deu conta de um "ataque militar inimigo norte-americano perto de Hajiabad", na mesma província de Hormozgan.No sábado, o Centcom anunciou a morte de dois militares norte-americanos — os primeiros desde o reinício das hostilidades a 07 de julho — e o desaparecimento de um terceiro, durante "ataques com mísseis e drones iranianos" na sexta-feira na Jordânia..Irão reivindica morte de militares norte-americanos em ataques no Kuwait e Barém.EUA confirmam a morte de dois militares norte-americanos nos ataques iranianos à Jordânia