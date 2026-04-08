Kiev apela a Washington para pressionar Moscovo a garantir um cessar-fogo

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriï Sybiga, apelou esta quarta-feira, 8 de abril, a Washington para pressionar Moscovo a garantir um cessar-fogo e pôr fim a mais de quatro anos de guerra no país.Numa mensagem publicada na rede social X, Andriï Sybiga considerou que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão, anunciado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, mostra o sucesso da "firmeza americana"."A firmeza americana está a dar frutos. Acreditamos que é hora de demonstrar firmeza suficiente para forçar Moscovo a um cessar-fogo e terminar com a sua guerra contra a Ucrânia", afirmou.Depois disso, também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saúdou o acordo de cessar-fogo alcançado na guerra com o Irão e reafirmou que a Ucrânia está está pronta a retribuir se Rússia cessar ataques.“Um cessar-fogo é a decisão correta que leva ao fim da guerra. Preserva vidas, impede a destruição de cidades e aldeias, permite que as centrais elétricas e todas as infraestruturas operem normalmente e, assim, proporciona o tempo e as condições necessárias para que a diplomacia dê frutos”, começu por dizer numa publicação nas redes sociais.“A Ucrânia sempre defendeu um cessar-fogo na guerra que a Rússia trava aqui na Europa contra o nosso Estado e o nosso povo, e apoiamos a desescalada no Médio Oriente e na região do Golfo, o que abre caminho à acção diplomática. A Ucrânia repete mais uma vez à Rússia: estamos prontos a retribuir se os russos cessarem os seus ataques”, acrescentou Zelensky, considerando que “é evidente para todos que um cessar-fogo pode criar as condições adequadas para se chegar a acordos”.Os Estados Unidos e o Irão chegaram na noite de terça-feira a um cessar-fogo de duas semanas, uma hora antes de acabar o prazo do ultimato dado por Donald Trump, que ameaçou destruir o país..Trump fala em "grande dia para a paz mundial" após acordo com o Irão para "cessar-fogo" de duas semanas