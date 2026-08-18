Julgamento de suspeito começa 30 anos após homicídio de rapper Tupac Shakur

Começou em Las Vegas o julgamento de Duane “Keffe D” Davis, um dos principais suspeitos de planear o assassínio do conhecido rapper norte-americano Tupac Shakur, em 1996.

Davis, de 63 anos, poderá ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado de homicídio com arma letal com intenção de promover ou apoiar um grupo criminoso.

O arguido declarou‑se inocente na segunda‑feira, com o advogado a descrever a narrativa da acusação como ficção.

Na abertura do julgamento, um procurador afirmou que, embora poucos tenham estado dispostos a falar sobre o homicídio de Tupac, Davis é “a única pessoa que tem tido dificuldades em ficar em silêncio”.

“Sejamos claros: Duane Davis não puxou o gatilho. Mas planeou o tiroteio em retaliação pela agressão ao seu sobrinho”, disse o procurador‑adjunto Binu Palal aos jurados no início do julgamento em Las Vegas. “Notavelmente, vão ouvir isso do próprio Duane Davis”, acrescentou.

Palal mostrou imagens da comitiva de Shakur a agredir Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrinho de Davis, à saída de um combate de boxe no MGM Grand, horas antes do tiroteio de 07 de setembro de 1996.

Segundo o procurador, Davis passou as duas horas seguintes a planear a vingança, e Shakur foi abatido “num ato de retaliação”.

Shakur continua a ser um ícone cultural e é considerado um dos rappers mais influentes e versáteis de sempre, apesar de ter morrido aos 25 anos.

Em entrevistas a investigadores entre 1998 e 2009, Davis admitiu ter estado em Las Vegas na noite do crime e descreveu ter entregue a arma aos homens no banco de trás de um Cadillac branco, que dispararam contra o BMW negro onde seguiam Shakur e Marion “Suge” Knight, empresário da indústria musical do hip-hop e ex-CEO da produtora Death Row Records.

Knight, figura central do hip‑hop da Costa Oeste e único sobrevivente do ataque, consta da lista de testemunhas, embora tenha declarado não querer participar.

O antigo produtor cumpre uma pena de 28 anos de prisão na Califórnia por ter atropelado mortalmente um empresário em 2015.

A acusação também pretende usar o livro de memórias de Davis, Compton Street Legend (2019), e várias entrevistas, apesar da oposição da defesa.

O advogado Michael Sanft insistiu que “não há factos” e que Davis nunca foi acusado antes porque as autoridades sabiam que ele estava “a inventar”.

O defensor criticou ainda falhas na investigação inicial e descreveu o trabalho de um detetive como “tendencioso, descuidado e incompleto”.

O caso, que durante décadas intrigou a comunidade hip‑hop, só levou a uma acusação formal em 2023, contra Davis.

O julgamento, que deverá durar cerca de um mês, contará com 35 a 45 testemunhas. Entre elas, antigos agentes da polícia de Las Vegas que relataram ter visto Shakur ferido e Knight a pedir que cuidassem do rapper.