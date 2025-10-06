Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Juiz na Albânia é abatido a tiro no tribunal pelo homem que estava a ser julgado
Juiz na Albânia é abatido a tiro no tribunal pelo homem que estava a ser julgado

Em causa estavam direitos de propriedade sobre um terreno, tendo o atirador disparado porque estava a perder o caso.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Astrit Kalaja, juiz do Tribunal de Recurso de Tirana, foi abatido a tiro esta segunda-feira, 6 de outubro, na sala de audiências por um homem que estava a ser julgado .

O juiz foi transportado de imediato para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O atirador, que estava a ser julgado devido a um litígio relacionado com direitos de propriedade sobre um terreno, disparou ainda contra um outro homem e o seu filho que eram parte do litígio que estava a ser julgado, no entanto ambos estão fora de perigo de vida.

A polícia albanesa deteve o atirador, que segundo a imprensa local terá dito que "estava a perder" o caso, razão pela qual decidiu disparar contra o juiz. O caso estava relacionado com um litígio relativo ao direito de propriedade relativo a um terreno.

