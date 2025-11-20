Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Juiz condena casal norte-americano por matar e decapitar dois filhos. Podem apanhar prisão perpétua
Maurice Jewel Taylor e Natalie Sumiko Brothwell podem apanhar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mostraram os corpos dos irmãos aos outros dois filhos.
David Pereira
Um casal norte-americano foi esta quarta-feira, 19 de novembro, condenado por duas acusações de homicídio qualificado e duas acusações de abuso infantil, depois de matarem e decapitarem a filha de 13 anos e o filho de 12, em novembro de 2020.

Maurice Jewel Taylor, de 39 anos, e Natalie Sumiko Brothwell, de 48, podem apanhar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e uma pena consecutiva de seis anos e quatro meses numa prisão estadual, cuja sentença será proferida a 13 de janeiro.

Um juiz do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles considerou o casal culpado.

“Este foi um ato monstruoso de crueldade que destruiu uma família inteira. Duas crianças inocentes foram brutalmente assassinadas e os seus irmãos mais novos foram deixados a viver um horror inimaginável", afirmou o procurador do condado de Los Angeles, Nathan J. Hochman, em comunicado.

Os crimes aconteceram a 29 de novembro de 2020, quando Taylor e Brothwell esfaquearam e decapitaram a filha Maliaka, de 13 anos, e o filho Maurice, de 12, na casa da família em Lancaster, no condado de Los Angeles, estado da Califórnia, de acordo com documentos judiciais.

O casal obrigou depois os outros dois filhos, de 8 e 9 anos, a ver os corpos, antes de os confinar aos seus quartos sem comida, segundo a acusação.

O alerta para as autoridades foi dado pelos clientes de Maurice Jewel Taylor, um personal trainer, que deixou de responder às mensagens e faltou a uma sessão de treino online, através da aplicação Zoom, durante a pandemia de covid-19.

“Eu sabia que eles não estavam fora da cidade. Não tinham dinheiro para viajar”, ​​disse um cliente ao Los Angeles Times em 2020.

Os detetives da Divisão de Homicídios do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que investigavam a cena do crime, encontraram as crianças decapitadas em quartos separados na sexta-feira seguinte.

Taylor foi detido a 4 de dezembro de 2020 e acusado quatro dias depois. Na altura, Brothwell era apenas considerada uma pessoa de interesse, tendo sido detida e acusada somente em setembro de 2021.

“O veredicto do júri faz justiça a estas vítimas e envia uma mensagem poderosa: aqueles que cometem atos tão malignos serão responsabilizados na totalidade”, disse Hochman.

