Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Centenas de milhares de judeus ultraortodoxos manifestaram-se esta quinta-feira em Jerusalém.
Centenas de milhares de judeus ultraortodoxos manifestaram-se esta quinta-feira em Jerusalém.EPA / ABIR SULTAN
Internacional

Jovem morre em protesto de judeus ultraortodoxos em Jerusalém

Telavive voltou a atacar zonas de Gaza, alegando que se tratavam de infraestruturas terroristas que ameaçavam as suas tropas.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
Gaza
Judeus ultraortodoxos
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt