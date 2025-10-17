Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jornalista da televisão pública italiana alvo de um atentado
EPA/EMANUELE VALERI
Internacional

Sigfrido Ranucci foi alvo de um atentado bombista, que não causou vítimas. Carro da filha e fachada da casa do jornalista ficaram danificados pela explosão, a 20 quilómetros a sul de Roma.
DN/Lusa
Sigfrido Ranucci, um conhecido jornalista italiano, foi alvo de um atentado bombista, que não causou vítimas, na quinta-feira à noite, disse a estação de televisão pública de Itália, RAI.

Ranucci é apresentador do programa de investigação Report, da RAI.

A RAI referiu que o programa Report "fez história" no campo do jornalismo de investigação e acrescentou que Sigfrido Ranucci e a equipa do programa estão "mais uma vez" na linha da frente com investigações aprofundadas e cobertura de temas de política, economia e relacionados com a sociedade italiana.

Segundo a RAI, a polícia está a investigar o atentado.

De acordo com a televisão pública, o carro da filha e a fachada da casa do jornalista também ficaram danificados pela explosão, a 20 quilómetros a sul de Roma.

Segundo o portal do programa Report, a força da explosão "poderia ter matado alguém que passasse por ali naquele momento".

O atentado provocou uma série de condenações de vários líderes políticos italianos.

A chefe do Governo, Giorgia Meloni, manifestou "total solidariedade" ao jornalista e condenou "firmemente" o ato de intimidação.

No índice de liberdade de imprensa de 2025 da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Itália ocupa a 49.ª posição.

