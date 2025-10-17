Jornalista da televisão pública italiana alvo de um atentado

Sigfrido Ranucci, um conhecido jornalista italiano, foi alvo de um atentado bombista, que não causou vítimas, na quinta-feira à noite, disse a estação de televisão pública de Itália, RAI.Ranucci é apresentador do programa de investigação Report, da RAI. A RAI referiu que o programa Report "fez história" no campo do jornalismo de investigação e acrescentou que Sigfrido Ranucci e a equipa do programa estão "mais uma vez" na linha da frente com investigações aprofundadas e cobertura de temas de política, economia e relacionados com a sociedade italiana.Segundo a RAI, a polícia está a investigar o atentado.De acordo com a televisão pública, o carro da filha e a fachada da casa do jornalista também ficaram danificados pela explosão, a 20 quilómetros a sul de Roma.Segundo o portal do programa Report, a força da explosão "poderia ter matado alguém que passasse por ali naquele momento".O atentado provocou uma série de condenações de vários líderes políticos italianos.A chefe do Governo, Giorgia Meloni, manifestou "total solidariedade" ao jornalista e condenou "firmemente" o ato de intimidação.No índice de liberdade de imprensa de 2025 da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Itália ocupa a 49.ª posição.