Jeremy Clarkson operado a cancro "agressivo" na próstata

O carismático apresentador britânico Jeremy Clarkson, de 66 anos, revelou publicamente que foi diagnosticado com uma "forma agressiva" de cancro na próstata. O anúncio foi feito de forma direta e sem rodeios -- como é seu estilo -- nos dois últimos episódios da quinta temporada do seu bem-sucedido documentário rural Clarkson's Farm, transmitidos esta quarta-feira (17 de junho) na plataforma Prime Video.Mundialmente famoso por ter liderado o icónico programa automóvel Top Gear, da BBC — transformando-o num fenómeno de audiências global entre 2002 e 2015 —, e, mais recentemente, o formato de grande orçamento The Grand Tour, na Amazon Prime, Clarkson trocou nos últimos anos as pistas de testes pela pacata vida agrícola na sua quinta, Diddly Squat. Foi precisamente nesse cenário que partilhou a nova batalha de saúde com a sua equipa e com os espectadores.Segundo o relato feito no programa, o tumor foi detetado durante exames de rotina realizados em maio do ano passado. Embora a biópsia tenha indicado um comportamento biológico agressivo por parte das células cancerígenas, a doença foi identificada numa fase inicial, permitindo uma intervenção cirúrgica para remover a zona afetada. "Se o problema não tivesse sido detetado precocemente, esta poderia muito bem ter sido a minha última colheita", admitiu o jornalista e apresentador.Apesar do tom inicialmente otimista pela eficácia da cirurgia, as imagens finais da temporada trouxeram uma nota de maior apreensão. Clarkson surge visivelmente debilitado numa cama de hospital, confessando que surgiram complicações no pós-operatório. "Alguns dos tratamentos correram um pouco mal. Por isso, vou ficar por aqui mais algum tempo", explicou, despedindo-se dos fãs com o seu habitual humor negro: "Se tudo isto correr bem, vemo-nos na sexta temporada. E se não correr, não nos veremos.". Esta não é a primeira rasteira que a saúde prega ao apresentador nos últimos meses. No final de 2024, Clarkson já tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência para desimpedir as artérias coronárias, após um colapso súbito durante as férias.A revelação desta quarta-feira gerou uma onda imediata de solidariedade e reações no Reino Unido. A associação Prostate Cancer UK emitiu um comunicado a agradecer a coragem de Clarkson em quebrar o tabu em torno da doença. O cancro da próstata é o tumor mais comum entre os homens britânicos, e as autoridades de saúde esperam que o testemunho da estrela de televisão sirva de incentivo para que mais homens realizem os exames de rastreio necessários.