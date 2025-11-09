Japão emite alerta de tsunami após terramoto de magnitude 6,7

A agência meteorológica do Japão (JMA) emitiu este domingo, dia 9 de novembro, um alerta de tsunami, após um terramoto de magnitude 6,7 ao largo do nordeste do país.O sismo ocorreu às 17:03 locais (08:03 em Lisboa) ao largo do departamento de Iwate, com risco de ondas de tsunami, segundo a mesma fonte.A JMA informou que o terramoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros abaixo da superfície do mar, desconhecendo-se, para já, a existência de vítimas ou de danos materiais.O Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS) avaliou o tremor em 6,8 na escala de Richter.“Foi emitido um alerta de tsunami” para a costa de Iwate, anunciou a JMA num boletim, alertando que as ondas poderiam atingir a costa a qualquer momento.A emissora pública NHK informou sobre ondas de tsunami ao largo da costa e pediu à população que se afastasse das praias, embora as transmissões televisivas ao vivo mostrassem, até ao momento, um mar calmo.A região ainda está traumatizada pelo terrível terramoto de magnitude 9,0 de 2011, que provocou um tsunami responsável por cerca de 18.500 mortos ou desaparecidos.A catástrofe também provocou a fusão de três dos reatores da central nuclear de Fukushima, o pior desastre deste tipo desde Chernobyl.O Japão está localizado na junção de quatro placas tectónicas, na chamada “Cintura de Fogo do Pacífico” e apresenta uma das maiores atividades sísmicas do mundo.O arquipélago de 125 milhões de habitantes regista cerca de 1.500 terramotos por ano, a maioria de baixa intensidade, embora os danos possam variar de acordo com a localização e a profundidade.