Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jack Schlossberg. De estrela das redes sociais, o neto de JFK passou a esperança do clã Kennedy
Internacional

Jack Schlossberg. De estrela das redes sociais, o neto de JFK passou a esperança do clã Kennedy

O filho de Caroline Kennedy parece. aos 32 anos, disposto a trocar os vídeos a criticar Donald Trump ou o primo RFK Jr, por uma candidatura a representante do 12.º distrito de Nova Iorque em 2026.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
John F kennedy
JFK
edição impressa
Família Kennedy
Jack Schlossberg

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt