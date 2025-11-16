Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Locais inspecionam os danos na mesquita Hamida após um ataque de colonos israelitas na quinta-feira.
Locais inspecionam os danos na mesquita Hamida após um ataque de colonos israelitas na quinta-feira.ALAA BADARNEH / EPA
Internacional

Israel vai “agir com toda a força contra tumultos” na Cisjordânia

A Cisjordânia enfrenta uma vaga de violência por parte dos colonos e das tropas israelitas na época em curso da apanha da azeitona. Netanyahu fala numa “minoria” de extremistas.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Israel
Gaza
Cisjordânia
