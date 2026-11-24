Pelo menos três cidadãos palestinianos morreram e outros cinco ficaram feridos na sequência de um ataque israelita que atingiu hoje um posto da polícia com um drone em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, disseram fontes hospitalares.

De acordo com as fontes do Hospital Nasser, em Khan Yunis, o ataque das forças de Israel ocorreu durante a última madrugada.

Na segunda-feira, pelo menos outros seis habitantes de Gaza morreram na sequência de disparos israelitas, dois dos quais num ataque que atingiu um posto de internet localizado numa tenda em Jabalia, no norte do enclave costeiro palestiniano.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, entre as vítimas encontrava-se um funcionário da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA) quando operava um poço de água em Jabalia, norte de Gaza.

Outros três funcionários da agência da ONU ficaram feridos no mesmo ataque, disseram fontes da ONU.

Apesar da trégua em vigor há mais de um ano, Israel realiza ataques em Gaza praticamente todos os dias.

Pelo menos 1.685 pessoas morreram em ataques de Israel contra Gaza e mais de seis mil ficaram feridas desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em outubro de 2025, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas.