Israel identifica restos mortais de refém entregue na segunda-feira

Israel anunciou esta terça-feira, 21 de outubro, ter identificado o corpo do refém que tinha sido entregue na segunda-feira ao Exército e ao Shin Bet (serviço de informações) pelo grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.O Governo israelita confirmou que o Hamas libertou o corpo de Tal Haimi, morto a 07 de outubro de 2023 e raptado do kibutz Nir Yitzhak, na fronteira com Gaza.Haimi, de 42 anos, residente de quarta geração no kibutz Nir Yitzhak, fazia parte da equipa de resposta a emergências. Tinha quatro filhos, incluindo um nascido após o ataque.Nos termos do cessar-fogo, Israel aguarda ainda que o Hamas entregue os restos mortais de mais 15 reféns mortos. Treze corpos foram libertados desde o início do cessar-fogo.Após a troca de ataques no início desta semana, os negociadores do Hamas reiteraram que o grupo está empenhado em garantir que a guerra "acabe de uma vez por todas"."Desde o dia em que assinámos o acordo de Sharm el-Sheikh, estávamos determinados e empenhados em levá-lo até ao fim", disse o negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, que se encontra no Cairo, à estação de televisão egípcia Al-Qahera News na noite de segunda-feira.O vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, deverá chegar esta terça à região para reforçar o cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro, que tem oscilado nos últimos dias.A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.