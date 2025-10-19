Israel identifica mais dois corpos de reféns entregues pelo Hamas

Israel identificou mais dois corpos entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha Internacional. O governo israelita diz que são Ronen Engel, de 54 anos, do kibbutz Nir Oz. Ronen Engel era pai de três filhos e a mulher Karina e duas filhas terão sido raptadas e libertadas em novembro de 2023..O outro corpo é de Sonthaya Oakkharasri, de 30 anos, um trabalhador agrícola da Tailândia morto no kibbutz Be’eri. Ambos terão sido mortos no ataque do Hamas do dia 7 de outubro de 2023 e levados para Gaza. .Entretanto, e segundo a agência Associated Press (AP), o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a reabertura da passagem de Rafah na fronteira entre Gaza e o Egipto está dependente do cumprimento do acordo de cessar-fogo pelo Hamas e a entrega dos corpos de todos os 28 reféns mortos. .Disputa entre Israel e Palestina sobre reabertura da passagem de Rafah agrava incerteza em Gaza.O Hamas entregou 13 corpos, mas segundo a AP, um dos corpos não pertencia ao grupo de pessoas levadas para Gaza no ataque de 7 de outubro. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi assinado no passado dia 10 de outubro e visa pôr fim a uma guerra que dura há dois anos.