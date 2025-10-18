Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O corpo de Eliyahu Margalit, homem de 75 anos, foi entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha.
Internacional

Israel identifica corpo de refém entregue pelo Hamas

Israel recebeu o caixão de um refém desaparecido entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas. O corpo é de Eliyahu Margalit, homem de 75 anos raptado nos trágicos acontecimentos de 7 de outubro de 2023.
O exército de Israel anunciou este sábado, dia 18 de outubro, ter identificado o corpo do refém, retido na Faixa de Gaza e entregue pelo movimento islamita palestiniano Hamas à Cruz Vermelha na sexta-feira.

Na sexta-feira à noite, as Forças de Defesa de Israel tinham dito, num comunicado, que o Comité Internacional da Cruz Vermelha recuperou um novo corpo de um refém israelita.

O caixão com o corpo de Eliyahu Margalit.Forças de Defesa de Israel

O gabinete do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel recebeu o caixão de um refém desaparecido entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas e acrescentou que tinha sido transferido para o Centro Nacional de Medicina Forense do Ministério da Saúde.

Trata-se de Eliyahu Margalit, homem de 75 anos, raptado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. "O nosso querido Eli voltou a casa, 742 dias depois de ter sido assassinado e raptado do Kibbutz Nir Oz. Agradecemos ao povo de Israel e ao Fórum das Famílias dos Reféns pelo seu apoio e longa luta pelo seu regresso", escreveu a família num comunicado citado pelo jornal The Times of Israel.

