Israel identifica corpo de refém entregue pelo Hamas

O exército de Israel anunciou este sábado, dia 18 de outubro, ter identificado o corpo do refém, retido na Faixa de Gaza e entregue pelo movimento islamita palestiniano Hamas à Cruz Vermelha na sexta-feira.Na sexta-feira à noite, as Forças de Defesa de Israel tinham dito, num comunicado, que o Comité Internacional da Cruz Vermelha recuperou um novo corpo de um refém israelita. . O gabinete do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel recebeu o caixão de um refém desaparecido entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas e acrescentou que tinha sido transferido para o Centro Nacional de Medicina Forense do Ministério da Saúde.Trata-se de Eliyahu Margalit, homem de 75 anos, raptado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. "O nosso querido Eli voltou a casa, 742 dias depois de ter sido assassinado e raptado do Kibbutz Nir Oz. Agradecemos ao povo de Israel e ao Fórum das Famílias dos Reféns pelo seu apoio e longa luta pelo seu regresso", escreveu a família num comunicado citado pelo jornal The Times of Israel..Israel envia 45 corpos para Gaza no âmbito do cessar-fogo