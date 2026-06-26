Israel e Líbano assinam acordo histórico em Washington para retirada gradual de tropas

Num avanço diplomático que pode ser crucial para o Médio Oriente, os governos de Israel e do Líbano assinaram esta sexta-feira (26 de junho), em Washington, um acordo-quadro que visa traçar o caminho para a cessação definitiva das hostilidades e a estabilização da fronteira norte de Israel.O documento, tripartido, foi firmado na capital norte-americana pela embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Hamadeh, e pelo seu homólogo israelita, Yechiel Leiter, sob a mediação direta da administração norte-americana, representada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. O chefe da diplomacia dos EUA classificou o momento como "o início do início" de um processo que pretende ser rigoroso, faseado e estritamente monitorizado.. O entendimento centra-se na criação imediata de duas "zonas-piloto" de teste na região do sul do Líbano — uma localizada a norte do rio Litani e outra a sul. Nestes perímetros delimitados, as forças de defesa de Israel (IDF) comprometeram-se a iniciar uma retirada gradual das suas posições e o controlo destas áreas será transferido para as Forças Armadas Libanesas (LAF). Para garantir a eficácia do plano, conselheiros e oficiais militares dos Estados Unidos vão trabalhar no terreno em coordenação direta com o exército libanês. O objetivo primordial desta força conjunta é assegurar o desarmamento total e impedir qualquer reentrada ou influência de elementos do Hezbollah ou do Irão nestes setores.Durante a cerimónia de assinatura, o embaixador de Israel, Yechiel Leiter, sublinhou a natureza estratégica do acordo. "Neste acordo, o Irão está fora, o Hezbollah está fora, e o caminho para a paz está dentro", disse. Por sua vez, o texto final consolida o entendimento político de que o Hezbollah passa a ser formalmente tratado como um ator hostil à própria soberania e estabilidade do Estado libanês.Tensão permanente no terrenoApesar do forte simbolismo e do otimismo demonstrado nas salas diplomáticas de Washington, a realidade no terreno recorda a enorme fragilidade do pacto. Pouco tempo após a assinatura do documento, as forças israelitas lançaram panfletos sobre a cidade de Mansouri, no sul do Líbano, ordenando a evacuação imediata de civis.Fontes militares israelitas esclarecem que as IDF vão manter uma postura operacional agressiva e de patrulhamento rigoroso em toda a sua atual zona de ocupação até que os prazos e metas de desempenho da retirada gradual sejam validados e executados pelas comissões de verificação.As próximas semanas serão assim determinantes para perceber se o exército do Líbano, com o apoio técnico e logístico de Washington, terá a capacidade operacional necessária para assumir o vazio de segurança e consolidar a autoridade naquela que é uma das regiões mais voláteis do planeta.