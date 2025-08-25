Israel diz não ter jornalistas como alvo “como tal”. Já morreram 192 na Faixa de Gaza

Hussam al-Masri estava a filmar em direto do telhado do hospital Nasser em Khan Yunis quando este foi atingido por um ataque israelita. O operador de câmara da Reuters é um dos cinco jornalistas mortos esta segunda-feira, 25 de agosto, num duplo ataque contra aquele hospital - o único, segundo o seu diretor, ainda plenamente funcional no sul da Faixa de Gaza - que fez outras 15 vítimas mortais, entre pessoal médico e pacientes. As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram o ataque, sem, no entanto, esclarecer qual seria o seu alvo. E anunciaram que já foi instaurado um inquérito preliminar para averiguar o que aconteceu. “O chefe do Estado-Maior ordenou que fosse realizada uma investigação inicial o mais rapidamente possível”, pode ler-se num comunicado das IDF. Segundo o mesmo documento, estas “lamentam qualquer dano causado a indivíduos não envolvidos” e garantem que “não têm como alvo jornalistas como tal”. “As IDF agem de forma a mitigar ao máximo os danos causados a indivíduos não envolvidos, mantendo simultaneamente a segurança das tropas das IDF”, afirmam.Este ataque ocorre duas semanas depois de as IDF terem matado seis jornalistas num ataque a outro hospital, al-Shifa, na cidade de Gaza. Nesse caso, Israel assumiu que o alvo era o jornalista da Al-Jazeera Anas al-Sharif, que acusa de liderar uma célula do Hamas. Segundo números do Comité para a Proteção dos Jornalistas, as mortes desta segunda-feira elevam para 192 os jornalistas mortos na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023.Nesse dia, o grupo terrorista palestiniano matou 1200 pessoas em Israel, tendo sequestrado 250. A ofensiva israelita em resposta já causou mais de mais de 62.700 mortes em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.As últimas destas vítimas mortais foram o câmara da Reuters Hussam al-Masri, Mariam Dagga, 33 anos, jornalista freelancer que trabalhava com a Associated Press, Mohammed Salama, que trabalhava para a Al-Jazeera e o Middle East Eye, tal como Ahmad Abu Aziz, que trabalhava como freelancer e estava baseado em Khan Younis. O quinto jornalista, Moas Abu Taha, foi inicialmente dado como estando a trabalhar para a rede de televisão norte-americana NBC, mas esta veio depois negar.O momento do segundo ataque foi registado em vídeo, precisamente por alguns dos jornalistas no local. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, os jornalistas têm muitas vezes procurado “refúgio” nos hospitais, por serem considerados mais seguros e também por ser mais fácil o acesso a fontes de energia. As imagens da Alghad TV, cuja veracidade a BBC confirmou, veem-se médicos e socorristas a acorrer ao local do primeiro ataque quando cai o segundo projétil, mergulhando a imagem numa nuvem de fumo. A Associação de Imprensa Estrangeira, que representa os media internacionais que trabalham em Israel nos territórios palestinianos, denunciou “um dos ataques israelitas mais mortíferos contra jornalistas que trabalham para a comunicação social internacional desde o início da guerra em Gaza”. Há dias, um grupo de 27 países, incluindo Portugal, exigiu a Israel que permita “o acesso imediato” de jornalistas estrangeiros independentes à Faixa de Gaza e que proteja os profissionais já presentes no enclave..Ataques israelitas atingem hospital em Gaza e fazem 20 mortos, incluindo cinco jornalistas