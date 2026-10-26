Israel: Ataques do Exército israelita fizeram três mortos em Gaza

Pelo menos três cidadãos palestinianos, incluindo um menor de idade, morreram nas últimas horas devido a uma série de bombardeamentos e disparos realizados pelo exército israelita contra tendas de deslocados na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza.

Fontes locais, citadas pelo jornal palestiniano Filastin, relataram que um jovem de 21 anos, identificado como Husam Fajri Muhamad al-Zamili, morreu após ter sido atingido por um disparo no peito durante uma incursão militar a sul da cidade.

Posteriormente, um ataque com drones contra outro acampamento de deslocados, na zona sudoeste, resultou na morte de Tamer Abu Sneima, de 24 anos, e de Juri Islam al-Sufi, menor de idade.

As operações militares, segundo o jornal palestiniano, estenderam-se a outras zonas com "intensos bombardeamentos" de artilharia a leste e noroeste de Khan Yunis.

Na cidade de Gaza, drones israelitas lançaram bombas incendiárias sobre deslocados no bairro de Shujaiya, enquanto, no centro da Faixa de Gaza, foram registadas incursões de veículos militares pesados a norte do campo de deslocados de Al-Bureij e a leste de Deir al-Balah.

Os ataques do exército israelita ocorreram apesar do acordo de cessar-fogo alcançado em outubro de 2025, com base na proposta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o futuro do território.