Israel anuncia a demissão de vários generais do Exército

O exército israelita anunciou no domingo à noite a demissão do Exército de vários generais que ocupavam posições-chave a 07 de outubro de 2023, por não terem conseguido impedir o ataque do movimento islâmico palestiniano Hamas.O major-general Aharon Haliva, então chefe dos serviços de informação militar, o major-general Oded Basyuk, chefe de operações, e o major-general Yaron Finkelman, que tinha assumido recentemente o comando do Distrito Militar do Sul de Israel, serão afastados da reserva e deixarão de fazer parte do exército, de acordo com um comunicado do exército.O general Haliva foi o primeiro oficial militar a demitir-se, em 2024, alegando a sua responsabilidade pela tragédia de 07 de outubro.Também o general Finkelman se demitiu, alegando os mesmos motivos.Quanto ao general Basyuk, retirou-se após a guerra de 12 dias iniciada por Israel contra o Irão.A guerra na Faixa de Gaza teve início em 07 de outubro de 2023, quando o grupo islamita Hamas atacou o território israelita, provocando a morte de mais de 1.200 pessoas e cerca de 250 reféns.Desde o início da ofensiva militar israelita, desencadeada após os ataques do Hamas a 07 de outubro de 2023, morreram 69.733 habitantes de Gaza, entre eles mais de 20.000 crianças, devido ao fogo israelita, e 170.863 ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza..Israel bombardeia Beirute e mata chefe de gabinete do Hezbollah.Pelo menos quatro mortos em novos ataques israelitas na Faixa de GazaPelo menos quatro pessoas morreram em novos ataques do exército israelita na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo acordado em 10 de outubro, após o acordo para concretizar a primeira fase do plano apoiado pelos EUA para o enclave.Fontes médicas indicaram que duas das vítimas foram identificadas como Mahmud Wael al-Rifi e Ala Mazen Abu Rida, "mortos em bombardeamentos das forças de ocupação contra moradores reunidos em áreas a leste de Khan Yunis", segundo o jornal "Filastin", ligado ao Hamas.As mesmas fontes explicaram ainda que outras duas mortes foram registadas anteriormente na região leste da Cidade de Gaza, também em decorrência de ataques realizados contra as áreas de Al-Shaf e Al-Tufah.As autoridades de Gaza, controladas pelo Movimento da Resistência Islâmica (Hamas), contabilizam 340 mortos e 871 feridos em ataques israelitas desde 11 de outubro.Segundo as mesmas fontes, 574 corpos foram recuperados dos escombros durante esse período.