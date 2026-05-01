Irão: Secretário da Defesa dos EUA recusa que guerra tenha sido iniciada sem ameaça iminente

Um alto responsável dos Emirados Árabes Unidos considerou esta sexta-feira que o Irão não é um parceiro fiável para garantir a segurança no estreito de Ormuz, sublinhando o clima de desconfiança que marca as negociações para terminar o atual conflito na região.Segundo a Reuters, Anwar Gargash, conselheiro presidencial dos Emirados, afirmou que “a vontade coletiva internacional e as disposições do direito internacional” devem ser a principal garantia da liberdade de navegação naquele corredor estratégico. “E, claro, nenhum acordo unilateral iraniano pode ser confiado ou considerado fiável após a sua agressão traiçoeira contra todos os seus vizinhos”, escreveu.O estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás, permanece em grande parte fechado devido a um bloqueio imposto por Teerão, enquanto a marinha dos Estados Unidos impede a exportação de crude iraniano. A situação tem provocado uma subida significativa dos preços da energia e alimentado receios de desaceleração económica global.Apesar de um cessar-fogo em vigor desde 8 de abril, os esforços diplomáticos para resolver o conflito continuam num impasse. A incerteza agravou-se com notícias de que o Presidente norte-americano, Donald Trump, teria tido um briefing na quinta-feira sobre novos planos de ataques militares para pressionar o Irão a negociar, cenário que fez disparar os preços do petróleo para máximos de quatro anos.Fontes iranianas ouvidas pela Reuters indicam que Teerão ativou sistemas de defesa aérea e prepara uma resposta “ampla” em caso de ataque, antecipando uma eventual ofensiva curta mas intensa por parte dos Estados Unidos, possivelmente seguida de uma ação militar de Israel.Até ao momento, Washington não clarificou os próximos passos. Trump já manifestou desagrado com a proposta mais recente apresentada pelo Irão, enquanto o Paquistão, que atua como mediador, ainda não marcou nova ronda de negociações.