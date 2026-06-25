Onze mil edifícios foram completamente destruídos por Israel no sul do Líbano, estima o PNUD, órgão da ONU.
Onze mil edifícios foram completamente destruídos por Israel no sul do Líbano, estima o PNUD, órgão da ONU.EPA/WAEL HAMZEH
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Irão pressiona, mas Israel rejeita retirar do sul do Líbano

Funcionário dos Estados Unidos disse estar em prática uma zona piloto na qual os soldados libaneses estão a substituir os israelitas, mas a alegação foi desmentida.
César Avó
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