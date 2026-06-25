Irão pressiona, mas Israel rejeita retirar do sul do Líbano

A administração Trump foi desmentida quer por Israel, quer pelo Líbano depois de um funcionário ter alegado que as tropas israelitas já estariam a ceder posições ao exército libanês no sul do país. Já Marco Rubio mostrou otimismo quanto a um iminente “compromisso de intenções” entre os dois países. Enquanto isso, os Guardas da Revolução ameaçaram Israel, caso este país mantenha a ocupação, e também, noutra latitude, os navios que não transitem no estreito de Ormuz pelas rotas aprovadas por Teerão.Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse à Reuters que, em resultado das conversações entre o Líbano e Israel, entrou em vigor um programa com uma zona piloto que tem como objetivo garantir a destruição das armas e da infraestrutura do Hezbollah. “Israel já deu um passo concreto ao recuar de uma parte da sua zona tampão”, o que é “uma demonstração significativa de boa-fé em relação ao governo legítimo do Líbano”. Para o funcionário dos EUA, as forças armadas do Líbano “devem agora avançar e eliminar de forma verificável as armas e infraestruturas terroristas”. Concluiu: “Este modelo será repetido por todo o sul do Líbano, permitindo o regresso seguro das famílias deslocadas, a reconstrução do sul e a restauração da plena soberania libanesa.”.Beirute defende uma retirada concertada das tropas israelitas; Teerão quer a saída imediata; e Telavive descarta essa hipótese enquanto o Hezbollah continuar armado..Este terá sido um dos vários temas discutidos na quinta ronda de negociações em Washington, entre diplomatas de Israel e do Líbano. Porém, ambas as partes desmentiram a informação desta fonte. “Não vamos retirar as nossas forças do sul do Líbano enquanto o Hezbollah continuar a ser uma ameaça, não estiver desarmado e desmilitarizado”, disse o porta-voz do governo israelita David Mencer. Palavras reforçadas pelo ministro da Defesa, que acrescentou a permanência das forças israelitas na Síria e na Faixa de Gaza. “Não iremos comprometer o interesse supremo de segurança de Israel: proteger os nossos soldados e salvaguardar os nossos cidadãos. E não nos retiraremos das zonas de segurança”, proclamou Israel Katz. .Irão diz que memorando de entendimento é declaração de derrota dos EUA.A inclusão do cessar-fogo e do respeito pela soberania do Líbano no memorando de entendimento entre EUA e Irão foi uma vitória para Teerão e para o Hezbollah, e visto com grande desconfiança por Telavive. À entrada para as negociações com os homólogos libaneses, o embaixador Yechiel Leiter lamentou o caminho que o “comboio” está a tomar. “Esse comboio estava a seguir um objetivo muito claro: uma paz abrangente entre os nossos países, um Líbano sem o Irão, livre da sua influência maléfica; o desmantelamento do Hezbollah; e paz e segurança tanto para o Líbano como para Israel. Hoje, este comboio corre o risco de descarrilar.”O Líbano defende uma saída das tropas israelitas concertada com as suas. Já o Irão exige uma retirada total e imediata de Israel. “Israel deve retirar-se por si próprio de todo o território do Líbano ou ser ‘forçado a fugir em derrota’”, disse o comandante da Força Quds dos Guardas da Revolução, Esmaeil Qaani. .Irão contradiz Vance e Trump sobre as inspeções nucleares.Noutra frente, os Guardas emitiram ainda um aviso para os navios atravessarem Ormuz apenas pelas rotas por si aprovadas, isto depois de Omã ter anunciado uma rota aprovada em coordenação com a Organização Marítima Internacional. Indiferente ao que os outros atores dizem, o chefe da diplomacia dos EUA mostrou-se otimista sobre o processo de negociações israelo-libanês. “Acho que estamos mesmo perto de conseguir uma declaração de intenções entre os dois países”, comentou Marco Rubio. .Irão diz que negociações técnicas com EUA foram concluídas