Mural em Teerão homenageia os “mártires” da guerra.
Mural em Teerão homenageia os “mártires” da guerra. FOTO:EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Irão mantém-se alerta após Trump cancelar ataque

Presidente dos EUA disse ter suspendido a ação a pedido de Teerão e de países da região por crer num acordo rápido. Não é a primeira vez.
Susana Salvador
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