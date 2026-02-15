Manifestação pró-Irão em Karachi, no Paquistão
Manifestação pró-Irão em Karachi, no PaquistãoEPA/SHAHZAIB AKBER
Internacional

Irão diz-se pronto para acordo nuclear com EUA, mas Israel mantém ceticismo

Teerão e Washington voltam a sentar-se à mesa das negociações na terça-feira (17 de fevereiro) em Genebra, mesmo com norte-americanos a reforçar a sua presença militar na região.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
EUA
Donald Trump
Internacional
Israel
Irão
Benjamin Netanyahu
nuclear
