Bagher ghalibaf é cada vez mais o rosto do regime iraniano.
Bagher ghalibaf é cada vez mais o rosto do regime iraniano.EPA/URS FLUEELER
Internacional

Irão diz que memorando de entendimento é declaração de derrota dos EUA

Ao mesmo tempo que afronta Washington na retórica, Teerão tenta reconstruir relações com os vizinhos. Trump recusa mais negociações se iranianos não rejeitarem portagens em Ormuz.
César Avó
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