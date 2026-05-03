Irão diz que EUA já responderam a proposta de Teerão para cessar-fogo regional

Donald Trump afirmou que planeia reduzir a presença militar dos EUA na Alemanha em "muito mais" do que os 5.000 soldados anunciados. "Vamos reduzir bastante. E vamos reduzir muito mais do que 5.000", disse Trump a repórteres no sábado, ao embarcar no Air Force One na Flórida, sem detalhes adicionais.Trump tem demonstrado crescente frustração com as nações europeias, acusando-as de ignorar os seus pedidos de ajuda na guerra dos EUA contra o Irão e para a reabertura do Estreito de Ormuz. Mas o recente anúncio de retirada de um importante contingente militar presente na Alemanha gerou preocupação generalizada, não só entre países da NATO como entre alguns dos próprios elementos do Partido Republicano, escreve a Bloomberg. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou no sábado que a aliança transatlântica da NATO corre o risco de se desintegrar e pediu a todos os membros que revertam "essa tendência desastrosa".Nos EUA, Roger Wicker, senador republicano do Mississippi e presidente do Comité de Serviços Armados do Senado, e Mike Rogers, republicano do Alabama e presidente do Comité de Serviços Armados da Câmara, expressaram preocupação com a retirada de milhares de soldados, numa uma declaração conjunta no sábado.“Em vez de retirar as forças do continente por completo, é do interesse dos EUA manter uma forte dissuasão na Europa, deslocando esses 5.000 soldados americanos para o leste”, acrescentaram, dizendo esperar mais detalhes do Pentágono nos próximos dias e semanas.