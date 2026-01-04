Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A chilena Michelle Bachelet é uma das candidatas a suceder a António Guterres.
Irá uma mulher latino-americana suceder a Guterres à frente da ONU?

Um ano antes do final do mandato do português, a corrida à sucessão está lançada. Na calha pode estar a primeira secretária-geral, mas isso também já se dizia há dez anos. E há homens atrás do cargo
Susana Salvador
