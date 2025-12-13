Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Entrada do parque da Universal Studios, em Orlando.
Entrada do parque da Universal Studios, em Orlando.universalorlando.com
Internacional

Investigação conclui que morte de homem em montanha-russa no parque de diversões da Universal foi acidental

Relatório do xerife e do médico-legista afasta negligência no acidente que vitimou um homem de 32 anos no parque Epic Universe, em Orlando, nos Estados Unidos.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

A morte de um homem de 32 anos após andar numa montanha-russa de alta velocidade num parque temático da Universal Studios, em Orlando, foi considerada acidental, segundo avançou a Associated Press (AP). A conclusão fez com que a investigação ao caso, que ocorreu no Epic Universe, fosse encerrada.

De acordo com relatório médico, Kevin Rodriguez Zavala morreu na sequência de lesões provocadas por impacto contundente. O documento detalha um golpe profundo na testa, fratura do osso acima do olho, hemorragia craniana, hematomas no abdómen e nos braços, além de fraturas no nariz e no fémur direito. A causa da morte já tinha sido anteriormente classificada como acidental.

Já o relatório do xerife destacado para o caso conclui que os trabalhadores do parque seguiram os procedimentos estabelecidos e que não houve negligência nem descuido. Imagens de videovigilância mostram Zavala “consciente e em bom estado” no início do percurso, mas inerte e inclinado sobre o assento no final da viagem.

Testemunhas relataram aos investigadores que, quando a montanha-russa parou, Zavala sangrava do rosto e encontrava-se debruçado no assento. A médica Anna Marshall, que aguardava na fila para entrar na atração, disse aos investigadores que o homem estava “curvado sobre o assento e rodeado de sangue”, com um braço pendente e o osso da coxa partido, apoiado na parte traseira da cadeira.

O relatório ainda revela que Zavala utilizava cadeira de rodas e tinha barras metálicas na coluna devido a uma cirurgia anterior. A namorada, Javiliz Cruz-Robles, afirmou que o sistema de segurança teve de ser ajustado várias vezes antes do início do percurso e que, na primeira descida, Zavala foi projetado para a frente, batendo com a cabeça na barra metálica à sua frente.

Num depoimento incluído no relatório, o paramédico da Universal, Sebastian Torres, escreveu que o visitante ficou “preso no veículo da atração, de cabeça para baixo, a cair do assento, com as pernas invertidas”.

Já a a família de Zavala afirmou que a condição da vítima, descrita como atrofia da medula espinal, não esteve na origem da morte, ocorrida a 17 de setembro.

O Epic Universe é o mais recente parque do Universal Orlando Resort e a montanha-russa atinge velocidades até 100 quilómetros por hora.

Entrada do parque da Universal Studios, em Orlando.
Trump lança "cartão dourado" de um milhão de dólares para conceder autorizações de residência nos EUA
Entrada do parque da Universal Studios, em Orlando.
EUA retiveram momentaneamente informações militares a Israel durante a era Biden
EUA
Internacional
Investigação
Orlando
Universal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt