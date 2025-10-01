Inundações repentinas fazem nove mortos em Odessa

Nove pessoas morreram na sequência de inundações repentinas provocadas pelas chuvas torrenciais que se abateram sobre Odessa, no sul da Ucrânia, nas últimas horas.Entre as vítimas mortais está uma família de cinco pessoas, entre elas uma criança, que foram arrastadas do interior de casa, o rés do chão de um prédio. Outras três mulheres que circulavam na rua morreram.. Segundo o presidente da Câmara de Odessa, Hennadiy Trukhanov, choveu em sete horas o equivalente a quase dois meses de chuva. "Nenhum sistema de drenagem de águas pluviais pode suportar tamanha carga", disse no Telegram, segundo a Reuters.As equipas trabalharam durante a noite para resgatar cerca de 362 pessoas presas em casas e em viaturas e bombear água de edifícios, informaram os serviços de emergência.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fala numa "situação horrível" e diz que o paradeiro de uma pessoa está ainda a ser investigado.