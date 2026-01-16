Incêndio que demorou oito horas para ser extinto destrói bairro carenciado na Coreia do Sul (com vídeo)

Um incêndio de grandes dimensões consumiu esta sexta-feira, 16 de janeiro, um bairro carenciado no distrito de Gangnam, no sul de Seul, na Coreia do Sul. O fogo demorou oito horas até ser extinto, tendo a a Agência Nacional de Bombeiros enaltecido, em comunicado, que as operações permitiram que não houvessem vítimas, tendo sido retirados 258 moradores do bairro.A dimensão do incêndio foi de tal ordem que foram envolvidos 324 bombeiros e 106 veículos, além de um helicóptero.As autoridades sul-coreanas estão já a investigar para apurar o que esteve na origem do fogo, bem como avaliar os estragos..Aquele bairro carenciado está numa das zonas mais ricas de Seul, mas estava prevista a sua revitalização com a construção de edifícios residenciais de vários andares.A área agora destruída pelo incêndio era considerada a maior favela que restava da capital da Coreia do Sul, que surgiu nas décadas de 1970 e 1980 para alojar famílias que tinham ficado sem casa devido a diversas obras públicas, entre as quais as construções de infraestruturas para os Jogos Asiáticos e os Jogos Olímpicos de Seul de 1988.