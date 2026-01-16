Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio que demorou oito horas para ser extinto destrói bairro carenciado na Coreia do Sul (com vídeo)
O fogo de grandes dimensões não causou vítimas, tendo 258 moradores sido retirados do bairro.
Um incêndio de grandes dimensões consumiu esta sexta-feira, 16 de janeiro, um bairro carenciado no distrito de Gangnam, no sul de Seul, na Coreia do Sul. 

O fogo demorou oito horas até ser extinto, tendo a a Agência Nacional de Bombeiros enaltecido, em comunicado, que as operações permitiram que não houvessem vítimas, tendo sido retirados 258 moradores do bairro.

A dimensão do incêndio foi de tal ordem que foram envolvidos 324 bombeiros e 106 veículos, além de um helicóptero.

As autoridades sul-coreanas estão já a investigar para apurar o que esteve na origem do fogo, bem como avaliar os estragos.

Aquele bairro carenciado está numa das zonas mais ricas de Seul, mas estava prevista a sua revitalização com a construção de edifícios residenciais de vários andares.

A área agora destruída pelo incêndio era considerada a maior favela que restava da capital da Coreia do Sul, que surgiu nas décadas de 1970 e 1980 para alojar famílias que tinham ficado sem casa devido a diversas obras públicas, entre as quais as construções de infraestruturas para os Jogos Asiáticos e os Jogos Olímpicos de Seul de 1988.

