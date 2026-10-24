Incêndio destrói retiro alpino de Hitler 'Eagle's Nest'. Polícia detém suspeito de fogo posto na Baviera

O alerta inicial foi dado pelas 21h15 locais (menos uma hora em Lisboa), mobilizando cerca de 200 operacionais dos bombeiros e equipas de socorro da região de Berchtesgaden.

As primeiras patrulhas chegaram à base do monte Kehlstein cerca das 21h52 e depararam-se com a estrutura em chamas. O combate ao fogo enfrentou severos obstáculos logísticos: o edifício situa-se a 1834 metros de altitude e os veículos pesados tiveram de vencer mais de 700 metros de desnível numa estrada de montanha íngreme e sinuosa, fustigada por fortes rajadas de vento, chuva e queda de neve, o que inviabilizou o apoio imediato de meios aéreos.

Durante a subida dos meios de socorro, as autoridades cruzaram-se com um motociclista que descia a via exclusiva de acesso ao cume. O indivíduo, de nacionalidade alemã, tentou escapar, mas foi intercetado e imobilizado pelas forças de segurança, tendo sofrido ferimentos ligeiros no processo.

Segundo um porta-voz do Ministério Público de Traunstein, Rainer Vietze, citado pelos media internacionais, um relatório psiquiátrico preliminar aponta para "inimputabilidade diminuída", tendo sido requerido o seu internamento compulsivo numa unidade hospitalar de psiquiatria forense. A polícia criminal não exclui, contudo, eventuais motivações políticas.

O edifício encontrava-se fechado ao público e vazio no momento do incidente, pelo que não se registaram vítimas mortais ou feridos entre civis e equipas de intervenção.

Concluído em 1938 como parte do complexo de comando governamental nazi no Obersalzberg, o Kehlsteinhaus sobreviveu incólume aos intensos bombardeamentos dos Aliados no final da Segunda Guerra Mundial.

Desde 1952, o imóvel — tutelado pelo Estado Livre da Baviera — funcionava como restaurante panorâmico e espaço de documentação pedagógica sobre a ditadura nacional-socialista.

As autoridades bávaras estimam danos na ordem de vários milhões de euros e já asseguraram que o local será alvo de um projeto de reconstrução com acompanhamento histórico.