Quando as autoridades chegaram ao local já as chamas consumiam todo o complexo.
Quando as autoridades chegaram ao local já as chamas consumiam todo o complexo.X
Internacional

Incêndio destrói retiro alpino de Hitler 'Eagle's Nest'. Polícia detém suspeito de fogo posto na Baviera

Homem de 33 anos foi intercetado pelas autoridades em fuga numa moto. Complexo histórico do Kehlsteinhaus ficou praticamente reduzido a cinzas
Ricardo Simões Ferreira
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O histórico Kehlsteinhaus, conhecido internacionalmente como Eagle's Nest ("Ninho da Águia") e edificado durante o regime nazi como refúgio de montanha para Adolf Hitler, foi praticamente destruído por um violento incêndio deflagrado na noite de sexta-feira, 23 de outubro, nos Alpes bávaros.

A polícia alemã deteve logo depois um suspeito de 33 anos, cuja conduta e antecedentes apontam para fogo posto e perturbações do foro psiquiátrico.

O alerta inicial foi dado pelas 21h15 locais (menos uma hora em Lisboa), mobilizando cerca de 200 operacionais dos bombeiros e equipas de socorro da região de Berchtesgaden.

As primeiras patrulhas chegaram à base do monte Kehlstein cerca das 21h52 e depararam-se com a estrutura em chamas. O combate ao fogo enfrentou severos obstáculos logísticos: o edifício situa-se a 1834 metros de altitude e os veículos pesados tiveram de vencer mais de 700 metros de desnível numa estrada de montanha íngreme e sinuosa, fustigada por fortes rajadas de vento, chuva e queda de neve, o que inviabilizou o apoio imediato de meios aéreos.

Durante a subida dos meios de socorro, as autoridades cruzaram-se com um motociclista que descia a via exclusiva de acesso ao cume. O indivíduo, de nacionalidade alemã, tentou escapar, mas foi intercetado e imobilizado pelas forças de segurança, tendo sofrido ferimentos ligeiros no processo.

Segundo um porta-voz do Ministério Público de Traunstein, Rainer Vietze, citado pelos media internacionais, um relatório psiquiátrico preliminar aponta para "inimputabilidade diminuída", tendo sido requerido o seu internamento compulsivo numa unidade hospitalar de psiquiatria forense. A polícia criminal não exclui, contudo, eventuais motivações políticas.

O edifício encontrava-se fechado ao público e vazio no momento do incidente, pelo que não se registaram vítimas mortais ou feridos entre civis e equipas de intervenção.

Concluído em 1938 como parte do complexo de comando governamental nazi no Obersalzberg, o Kehlsteinhaus sobreviveu incólume aos intensos bombardeamentos dos Aliados no final da Segunda Guerra Mundial.

Desde 1952, o imóvel — tutelado pelo Estado Livre da Baviera — funcionava como restaurante panorâmico e espaço de documentação pedagógica sobre a ditadura nacional-socialista.

As autoridades bávaras estimam danos na ordem de vários milhões de euros e já asseguraram que o local será alvo de um projeto de reconstrução com acompanhamento histórico.

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