"Incidente com materiais perigosos" encerra Pentágono

Uma operação de evacuação está a decorrer no Pentágono esta tarde, 11 de junho, avança a mídia americana. Vários andares e corredores foram isolados e outros estão mesmo a ser esvaziados. Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse à CNN que os sistemas “detetaram um problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até determinarmos a sua gravidade”.De acordo com Parnell. trata-se de um procedimento padrão nestes casos. “O Departamento está a executar os protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de confinamento para a área afetada”, alegou. “As equipas de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do edifício", complementou.O Corpo de Bombeiros e Serviço de Emergência Médica de Arlington publicou nas redes sociais que equipa de Materiais Perigosos do Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington está a operar no Pentágono “durante um incidente com materiais perigosos”. No local trabalham aproximadamente entre 23.000 e 27.000 pessoas todos os dias.O último bloqueio nesta proporções aconteceu há quase cinco anos, em agosto de 2021. Na ocasião, um policial do Pentágono foi morto durante um incidente violento no centro de trânsito do local. . Em atualização