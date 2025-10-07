Hungria acusa Zelensky de "chantagem moral" para entrar na UE e lembra que pode recusar

O primeiro ministro húngaro acusa o presidente ucraniano de encetar uma "tática de chantagem moral" contra a Hungria. O objetivo, diz, passa por garantir acesso à UE."[Zelensky] está novamente a usar a sua habitual tática de chantagem moral para forçar os países a apoiarem os seus esforços de guerra", escreveu Viktor Orban no X. Numa declaração dirigida ao chefe de Estado, salienta-se que "a Hungria não tem obrigação moral de apoiar a adesão da Ucrânia à UE".. Neste âmbito, qualquer entrada só avança com o voto favorável unânime entre os Estados-membros, recordou Orban. Recorde-se que Zelensky tem feito esforços para integrar a Ucrânia na UE mas, por enquanto, sem sucesso."O povo húngaro decidiu. Num referendo, disse não à adesão da Ucrânia à UE", reiterou o primeiro ministro da Hungria. Em causa está um referendo realizado em meados deste ano, que contou com a participação de um terço da população e 95% dos votantes mostrou-se contra a decisão.Recorde-se que esta posição de Orban já vem de trás. O líder do governo na Hungria vem-se mostrando bastante cético sobre a eventualidade de a Ucrânia aderir ao bloco europeu..UE pressionada a acelerar processos de adesão por causa de Ucrânia e Moldova .Orban recua a aceita imposições de Bruxelas