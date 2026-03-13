Homem que perdeu família no Líbano suspeito de ataque com carro-bomba contra sinagoga nos EUA

Um cidadão norte-americano nascido no Líbano que perdeu a família num recente ataque de Israel naquele país do Médio Oriente é o suspeito de ter feito um ataque com um carro-bomba contra uma grande sinagoga de West Bloomfield, na região de Detroit, no estado do Michigan.O FBI está a investigar este ataque realizado esta quinta-feira, 12 de março, como um "ato de violência contra a comunidade judaica".O Departamento de Segurança Interna revelou entretanto que tudo indica que o autor do ataque era Ayman Mohamad Ghazali, de 41 anos, que acabou por ser abatido pelos seguranças da sinagoga Temple Israel, sendo que ainda aguarda pelo resultados de uma perícia para confirmar a identidade, uma vez que o corpo está bastante queimado.Ghazali nasceu no Líbano e entrou a 10 de maio de 2011 os EUA via Detroit. Tinha um visto de imigrante como cônjuge de uma cidadã americana, tendo solicitado a naturalização em outubro de 2015 que lhe foi concedida em fevereiro de 2016.Na altura do ataque, cerca de 140 crianças estavam num infantário na sinagoga, ninguém ficou ferido.Dale Young, chefe de polícia do município de West Bloomfield, referiu que uma ligação para os serviços de emergência às 12h19 (16h19 em Portugal continental) relatou "uma situação de atirador ativo no Templo Israel, contra o qual um indivíduo dirigiu o seu carro"."Os agentes de segurança do templo abordaram o indivíduo e neutralizaram a ameaça", disse Young em conferência de imprensa.O chefe de segurança da sinagoga teve de ser transportado para o hospital depois de ser atropelado pelo carro-bomba, tendo ainda 30 polícias recebido tratamento por inalação de fumo devido a um incêndio causado pelo embate do automóvel com o edifício."O prédio foi completamente tomado pelas chamas", disse Mike Bouchard, xerife do condado de Oakland.