Homem italiano disfarça-se da falecida mãe para receber a pensão a que ela tinha direito

Um cidadão italiano está a ser investigado por fraude contra o sistema de segurança social e ocultação de cadáver depois de alegadamente se ter disfarçado da falecida mãe para receber a pensão dela.O homem, de Borgo Virgilio, perto da cidade de Mântua, no norte de Itália, terá utilizado uma peruca para imitar o penteado da progenitora e utilizado maquilhagem e joias para ludibriar os funcionários da câmara municipal.O suspeito terá terá recebido milhares de euros em pagamentos de pensões após a morte da mãe, em 2022.Em vez de comunicar o óbito, terá escondido o corpo da mãe em casa, o que só foi descoberto no início deste mês, quando o homem de 56 anos se terá disfarçado uma vez mais da sua mãe para tentar renovar o documento de identidade na câmara municipal local. As autoridades compararam uma fotografia da mãe com a do filho, inspecionaram a casa do homem e encontrar o corpo dela escondido na lavandaria.Francesco Aporti, presidente da Câmara de Borgo Virgilio, contou ao Corriere della Sera que o homem entrou na câmara municipal vestido como “uma senhora idosa” e a arrastar os pés. “Usava batom, verniz, joias e brincos antigos, e tinha um cabelo castanho-escuro curto”, especificou.O homem também tentou imitar uma voz feminina, "mas ocasionalmente deixava escapar um tom masculino", acrescentou o autarca. Após uma inspeção mais detalhada, um funcionário da autarquia reparou que o pescoço do homem “era um pouco grosso demais", "até as rugas eram estranhas” e "a pele das mãos não parecia a de uma mulher de 85 anos".De acordo com o Corriere, o o homem é um enfermeiro desempregado que, graças à reforma da mãe e a três imóveis, tinha um rendimento anual de 53 mil euros.Este caso não é inédito em Itália. Em 2023, descobriu-se que um homem em Verona manteve o corpo da mãe em casa durante cinco anos para receber a reforma dela.