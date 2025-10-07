Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Helicóptero médico despenha-se em autoestrada: 15 pessoas levantam aparelho para resgatar mulher (com vídeo)
Helicóptero médico despenha-se em autoestrada: 15 pessoas levantam aparelho para resgatar mulher (com vídeo)

Um dos três feridos é uma mulher que ficou presa debaixo do helicóptero e foi resgatada com a ajuda de 15 pessoas, que levantaram parte do aparelho, de acordo com as autoridades de Sacramento, EUA.
Um helicóptero médico despenhou-se numa autoestrada em Sacramento, no estado norte-americano da Califórnia, ferindo gravemente três pessoas a bordo.

Um dos feridos é uma mulher que ficou presa debaixo do helicóptero e foi resgatada com a ajuda de 15 pessoas, que levantaram parte do aparelho, de acordo com as autoridades.

A aeronave tinha levado um paciente para um hospital e regressava ao local de onde tinha sido acionada quando sofreu uma "emergência aérea" pouco depois das 19h00 (hora local) desta segunda-feira, 6 de outubro, contou o Capitão Justin Sylvia, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Sacramento, citado pela agência AP.

Aparentemente, o helicóptero caiu de cabeça para baixo e deixou um amontoado de destroços.

Um piloto, um enfermeiro e um paramédico foram transportados para hospitais em estado crítico. Ninguém na autoestrada ficou ferido, o que o porta-voz dos bombeiros apelidou de "impressionante", uma vez que o aparelho caiu mesmo no meio da autoestrada.

"As pessoas relataram que basicamente viram o helicóptero a cair rapidamente. Depois, todo o tráfego ficou lento", disse Sylvia.

Em imagens publicadas nas redes sociais, podia ser vista uma longa fila de carros atrás de um helicóptero acidentado na Autoestrada 50.

O agente Mike Carrillo, porta-voz da Divisão do Vale da Patrulha Rodoviária da Califórnia, diz que "a causa do acidente ainda está sob investigação”.

A vereadora de Sacramento, Lisa Kaplan, disse que estava num veículo com a polícia que estava a assistir ao acidente e que havia nuvens de fumo branco a sair do helicóptero acidentado. “É realmente sombrio e preocupante. Estou a voar com pilotos xerifes que fazem isto dia após dia. E isso faz-nos realmente sentir gratos por cada dia e gratos aos nossos oficiais e pilotos médicos”, afirmou.

