Helicóptero médico despenha-se em autoestrada: 15 pessoas levantam aparelho para resgatar mulher (com vídeo)

Um helicóptero médico despenhou-se numa autoestrada em Sacramento, no estado norte-americano da Califórnia, ferindo gravemente três pessoas a bordo.Um dos feridos é uma mulher que ficou presa debaixo do helicóptero e foi resgatada com a ajuda de 15 pessoas, que levantaram parte do aparelho, de acordo com as autoridades.A aeronave tinha levado um paciente para um hospital e regressava ao local de onde tinha sido acionada quando sofreu uma "emergência aérea" pouco depois das 19h00 (hora local) desta segunda-feira, 6 de outubro, contou o Capitão Justin Sylvia, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Sacramento, citado pela agência AP.Aparentemente, o helicóptero caiu de cabeça para baixo e deixou um amontoado de destroços..Um piloto, um enfermeiro e um paramédico foram transportados para hospitais em estado crítico. Ninguém na autoestrada ficou ferido, o que o porta-voz dos bombeiros apelidou de "impressionante", uma vez que o aparelho caiu mesmo no meio da autoestrada. "As pessoas relataram que basicamente viram o helicóptero a cair rapidamente. Depois, todo o tráfego ficou lento", disse Sylvia.Em imagens publicadas nas redes sociais, podia ser vista uma longa fila de carros atrás de um helicóptero acidentado na Autoestrada 50.O agente Mike Carrillo, porta-voz da Divisão do Vale da Patrulha Rodoviária da Califórnia, diz que "a causa do acidente ainda está sob investigação”.A vereadora de Sacramento, Lisa Kaplan, disse que estava num veículo com a polícia que estava a assistir ao acidente e que havia nuvens de fumo branco a sair do helicóptero acidentado. “É realmente sombrio e preocupante. Estou a voar com pilotos xerifes que fazem isto dia após dia. E isso faz-nos realmente sentir gratos por cada dia e gratos aos nossos oficiais e pilotos médicos”, afirmou.