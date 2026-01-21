Harry diz em tribunal que a imprensa está a "destruir" a vida da sua mulher

O príncipe Harry utilizou o seu depoimento desta quarta-feira, 21 de janeiro, no Supremo Tribunal de Londres, para traçar um retrato intenso do impacto da imprensa britânica na sua vida pessoal, focando-se especificamente no que descreveu como o sofrimento causado à sua mulher, Meghan Markle. Segundo o duque de Sussex, a sua decisão de avançar com processos judiciais contra a Associated Newspapers Limited (ANL) deveu-se à necessidade imperativa de travar uma campanha mediática que estaria a "destruir" a vida da sua companheira.Harry explicou que a passividade da Família Real - a quem se refere frequentemente como "A Instituição" - o deixou sem defesas enquanto via a sua mulher ser alvo de métodos ilegais de recolha de informação. "Não era permitido" queixarem-se ou agirem legalmente no passado, uma restrição que, segundo o príncipe, permitiu que a situação escalasse de forma insustentável, afirmou, segundo a CNN Internacional.A Urgência de Proteger a FamíliaPara Harry, este processo não é apenas uma disputa sobre privacidade, mas uma tentativa de evitar que tragédias do passado se repitam. Harry foi incisivo ao descrever como o sistema o forçou a aceitar a perseguição à sua mulher como parte da rotina real, algo que ele já não estava disposto a tolerar."A política da instituição era muito baseada no 'nunca se queixar, nunca explicar'", afirmou Harry, justificando o porquê de só agora estarem a vir a público detalhes sobre a invasão de privacidade que Meghan sofreu.O príncipe sublinhou que a sua determinação em levar este caso até ao fim nasce do desejo de proteger Meghan de uma estrutura mediática que considera implacável. Rejeitando qualquer ideia de cooperação com os tabloides, Harry reiterou perante o juiz: "Eu não tenho amigos na imprensa", reforçando que qualquer narrativa de que o casal beneficiaria de fugas de informação é inteiramente falsa.Acusações de métodos criminososO depoimento reforça as alegações de que a editora do Daily Mail utilizou detectives privados para colocar dispositivos de escuta, gravar conversas privadas e obter registos médicos e financeiros. Harry acredita que estas ações foram fundamentais para criar um clima de assédio constante sobre Meghan, prejudicando a sua saúde mental e estabilidade familiar.A Associated Newspapers continua a negar todas as acusações, classificando-as como infundadas. O julgamento, que atrai as atenções mundiais, deverá continuar nos próximos dias com a análise de provas documentais que Harry afirma terem sido ocultadas de si pela própria Casa Real durante anos.