Hamas vai entregar esta quinta-feira corpos de dois presumíveis reféns em Gaza

O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou esta quinta-feira, 30 de outubro, que vai entregar às 16:00 locais (14:00 em Lisboa) os corpos de dois presumíveis reféns em Gaza à Cruz Vermelha, que os remeterá ao Exército israelita.“No âmbito do acordo de troca de prisioneiros #TormentaDeAlAqsa, as Brigadas al-Qasam entregarão os corpos de dois prisioneiros israelitas às 16:00, hora de Gaza”, indica o comunicado divulgado pelo braço armado do Hamas, na rede social Telegram.A confirmar tratar-se dos corpos de dois reféns, o movimento de resistência islâmica restitui os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza..Quantas “pausas” para bombardeamentos aguenta o cessar-fogo em Gaza?