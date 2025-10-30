Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Protesto em Telavive das famílias dos reféns.
Protesto em Telavive das famílias dos reféns.EPA/ABIR SULTAN
Internacional

Hamas vai entregar esta quinta-feira corpos de dois presumíveis reféns em Gaza

A confirmar tratar-se dos corpos de dois reféns, o movimento de resistência islâmica restitui os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou esta quinta-feira, 30 de outubro, que vai entregar às 16:00 locais (14:00 em Lisboa) os corpos de dois presumíveis reféns em Gaza à Cruz Vermelha, que os remeterá ao Exército israelita.

“No âmbito do acordo de troca de prisioneiros #TormentaDeAlAqsa, as Brigadas al-Qasam entregarão os corpos de dois prisioneiros israelitas às 16:00, hora de Gaza”, indica o comunicado divulgado pelo braço armado do Hamas, na rede social Telegram.

A confirmar tratar-se dos corpos de dois reféns, o movimento de resistência islâmica restitui os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza.

Protesto em Telavive das famílias dos reféns.
Quantas “pausas” para bombardeamentos aguenta o cessar-fogo em Gaza?
Médio Oriente
Guerra Israel-Hamas
Faixa de Gaza

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt