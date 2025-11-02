Hamas anuncia entrega a Israel de mais três corpos de reféns

O braço militar do movimento islamita palestiniano Hamas anunciou este domingo (2 de novembro) que irá entregar a Israel, como parte do acordo de cessar-fogo, três corpos de soldados capturados que assegura ter encontrado esta tarde no sul da Faixa de Gaza.A entrega dos corpos, que o Hamas disse ter encontrado a caminho de um dos túneis no sul do enclave palestiniano, será feita às 20h00 locais (18:00 em Lisboa).O Hamas fará chegar, como estabelece o protocolo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, os três caixões à Cruz Vermelha, que depois os entregará ao Exército israelita.Posteriormente, o centro de medicina forense israelita examinará se os três cadáveres correspondem a alguns dos 11 reféns mortos que continuam ainda em Gaza.O movimento islamista palestiniano Hamas, que esteve em guerra com Israel durante dois anos, já devolveu 17 dos 28 corpos de reféns que se encontravam ainda em Gaza e que deveriam ter sido entregues a Israel no início do cessar-fogo.O Hamas tem alegado dificuldades em localizar os cadáveres num território destruído.O acordo de cessar-fogo incluía a libertação pelo Hamas de 20 reféns vivos e a entrega dos corpos de 28 reféns mortos.Israel já entregou à Palestina, como parte do acordo de cessar-fogo, 225 cadáveres de palestinianos, muitos com sinais de abusos e torturas ou carbonizados..Três corpos entregues pelo Hamas a Israel não pertencem a reféns, conclui análise.Israel confirma que corpos entregues pelo Hamas são de dois reféns