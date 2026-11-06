Guterres recebe doutoramento honoris causa da Universidade de Salamanca

O secretário-geral das Nações Unidas e ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, recebe esta sexta-feira o doutoramento honoris causa da Universidade de Salamanca, Espanha, numa cerimónia em que estarão o Presidente da República portuguesa e dois ministros espanhóis.

A concessão deste título a António Guterres insere-se nas celebrações do V Centenário da Escola de Salamanca, disse a universidade espanhola, num comunicado.

"A figura de António Guterres projeta os ideais estratégicos da Universidade de Salamanca na transferência para a sociedade, através de compromissos éticos baseados na justiça social, a convivência e a defesa dos direitos individuais das pessoas", disse o vice-reitor da instituição José Miguel Mateos Roco, citado num comunicado.

Para José Miguel Mateos Roco, Guterres é um intelectual e um estadista "que dedicou a sua carreira a humanizar a governação global e a defender ativamente a dignidade intrínseca de cada ser humano", com "coerência tenaz" numa trajetória política "orientada para traduzir os ideais de justiça distributiva em normativas de grande alcance".

A Universidade de Salamanca realçou, na mesma nota, que o doutoramento honoris causa é a máxima distinção académica que concede e sempre a "figuras de reconhecido prestígio internacional no âmbito científico, cultural, profissional ou pessoal".

A sessão solene de hoje de investidura de António Guterres como doutor honoris causa será presidida pelo reitor da Universidade de Salamanca, Juan Manuel Corchado, e estarão também presentes os reitores da Universidade de Aveiro (Artur Manuel Soares da Silva) e da Universidade Pontífica de Salamanca (Santiago García Jalón de la Lama).

Além do discurso do próprio António Guterres, está prevista uma intervenção do vice-reitor José Miguel Mateos Roco.

Entre os convidados estão o Presidente da República de Portugal, António José Seguro, e dois ministros espanhóis, Félix Bolaños (que tem a tutela da Presidência e da Justiça no Governo) e Sira Rego (que tem a pasta da Juventude e Infância).

O alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações, Miguel Ángel Moratinos, é outros dos convidados, a par dos embaixadores de Portugal, da China e do Egito, segundo a informação divulgada pela Universidade de Salamanca.

Nascido em 1949 em Lisboa, António Guterres foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002 e é desde 01 de janeiro de 2017 secretário-geral das Nações Unidas, cargo que vai deixar no final deste ano.