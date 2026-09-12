Guerra da sucessão no Uganda: o futebolista, o apresentador de televisão e o filho secreto

Quem vai suceder a Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV no trono do reino tradicional de Tooro? Duas semanas após a morte do monarca ugandês, aos 34 anos, enquanto recebia tratamento contra um cancro nos EUA, a resposta continua a ser incerta.

Em poucos dias surgiram três potenciais candidatos à sucessão daquele que ficou conhecido como o "rei mais novo do mundo", tendo assumido o trono com apenas três anos em 1995: um guarda-redes do 9.º escalão do futebol inglês, um apresentador da televisão pública do Uganda e um alegado filho do rei cuja existência só foi revelada após a sua morte.

A crise começou quando os anciãos do clã real Babiito identificaram como candidato preferencial à sucessão George Desmond Kamurasi, guarda-redes e capitão dos SE Dons, equipa da 9.ª divisão inglesa do sudeste de Londres.

Primo de Oyo e descendente da linhagem real de Tooro, Kamurasi passou grande parte da vida no Reino Unido. A sua história pessoal atraiu a atenção dos meios de comunicação.

Em entrevistas e vídeos divulgados nas redes sociais, Kamurasi relatou uma adolescência difícil após a morte da mãe, que o levou a envolver-se em problemas que culminaram numa pena de prisão.

Mais tarde, afirmou ter reconstruído a vida através do futebol. "Percebi que tudo o que tinha feito era culpa minha. Assumi a responsabilidade", recordou.

Apesar de ter sido apontado como favorito e de alguns órgãos de comunicação social terem mesmo avançado que seria o próximo rei, Kamurasi recusou o cargo.

Segundo o comité sucessório, alegou ter outras responsabilidades que o impediam de assumir a função.

"Depois de avaliarmos os candidatos, numerámo-los. Tínhamos prioridade um, prioridade dois e prioridade três. Depois disso, contactámos cada um deles individualmente. O primeiro disse: 'Não, tenho responsabilidades e não posso ser rei'. O seguinte aceitou a responsabilidade e demos-lhe a oportunidade de ser o nosso próximo rei", explicou um dos membros do comité.

A segunda escolha dos anciãos é o príncipe Edward Rukidi Kijanangoma. O primo do falecido rei é apresentador da Uganda Broadcasting Corporation (UBC) e a sua escolha parecia encerrar o debate. Mas foi imediatamente contestada pela família mais próxima do falecido monarca.

Horas depois do anúncio, a irmã do rei, a princesa Ruth Komuntale, declarou que o testamento de Oyo previa outra solução: a sucessão por um filho biológico do soberano.

“Declaro e determino, por este meio, que, se à data da minha morte deixar um filho legalmente reconhecido como meu filho biológico, nomeio-o meu herdeiro para o trono do reino de Tooro”, diz o testamento do monarca, de setembro de 2022.

O problema é que não é conhecido nem o nome nem a idade do alegado herdeiro. Oyo nunca casou nem reconheceu qualquer filho durante a sua vida, e a existência do alegado príncipe só foi mencionada no momento do anúncio da sua morte.