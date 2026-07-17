Debaixo de uma cruz de pedra com 150 metros de altura, o Vale dos Caídos (hoje Cuelgamuros) acolhe restos mortais de 33.833 pessoas.
Debaixo de uma cruz de pedra com 150 metros de altura, o Vale dos Caídos (hoje Cuelgamuros) acolhe restos mortais de 33.833 pessoas.LEONARDO NEGRÃO
Internacional

Guerra Civil de Espanha. Uma ferida aberta há 90 anos que teima em não cicatrizar

A memória histórica está longe de ser um tema consensual, num país em que 75% teme nova guerra civil.
César Avó
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