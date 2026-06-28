Guarda Revolucionária ataca Kuwait e Bahrein em retaliação contra EUA

A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou este domingo, 28 de junho, a responsabilidade por ataques aéreos contra Kuwait e Bahrein, em retaliação pelos ataques dos EUA em território iraniano, e prometeu uma "resposta implacável" a qualquer agressão futura.A Guarda "destruiu oito importantes instalações militares norte-americanas na Base Aérea de Ali al-Salem, no Kuwait, e na Base Naval da Quinta Frota, em Port Salman, no Bahrein", afirmou, em comunicado.Os ataques foram lançados entre as 2h00 e as 3h00 (entre as 23h30 de sábado e as 00h30 de hoje em Lisboa), "numa resposta decisiva à recente agressão norte-americana", disse a Guarda."Qualquer agressão inimiga, independentemente do pretexto, mesmo contra alvos insignificantes, será respondida com uma resposta implacável", acrescentou o exército ideológico da República Islâmica.Horas antes, o exército do Kuwait tinha anunciado que o emirato estava sob ataque de "mísseis e drones hostis", enquanto no Bahrein soaram sirenes de alerta aéreo."As defesas aéreas do Kuwait estão a repelir ataques realizados por mísseis e drones hostis", escreveu o exército num comunicado oficial.No Bahrein, país que alberga uma importante base naval norte-americana, soaram sirenes de alerta aéreo, segundo o Ministério do Interior, que pediu aos residentes que "mantivessem a calma e se dirigissem para o local seguro mais próximo".Os EUA atacaram “vários alvos” no Irão, no sábado, em resposta a um ataque a um navio próximo do estreito de Ormuz.De acordo com o Comando Central do Exército dos EUA, responsável pelo Médio Oriente, as forças norte-americanas efetuaram ataques aéreos contra “infraestruturas de vigilância militar iranianas, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, instalações de armazenamento de drones e meios de colocação de minas”.Os meios de comunicação iranianos noticiaram diversas explosões nas regiões de Sirik e Qeshm, no sul do país.De acordo com a emissora estatal iraniana IRIB, citando "uma fonte militar informada", vários projéteis que atingiram uma torre de comunicações na cidade de Taherui.A IRIB reportou ainda vários impactos em Masan, uma ilha na costa iraniana muito próxima do estratégica porto de Bandar Abbas.Os ataques ocorreram depois de o Irão ter atacado com um drone unidirecional o petroleiro Kiku, de bandeira panamiana, que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo no estreito de Ormuz.O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que o Irão "deixará de existir" se os EUA decidirem retomar a guerra contra o país, acusando Teerão de violar o cessar-fogo.No sábado, o Governo do Bahrein indicou que foi atacado por “vários drones iranianos”, numa violação ao memorando de entendimento assinado entre o Irão e Estados Unidos, apesar de Teerão ter assegurado que o alvo eram “bases norte-americanas”..Teerão volta a acusar Washington de violar acordo de paz após novos bombardeamentos .Irão ataca posições norte-americanas e acusa Estados Unidos de violação flagrante" do pré-acordo