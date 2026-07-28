Joe Biden
Joe BidenEPA/MANDEL NGAN / POOL
Internacional

Gravações áudio mostram Biden a discutir documentos confidenciais dos EUA

Passagens das gravações mostram Biden a referir-se ao material confidencial. As partes potencialmente classificadas permanecem censuradas tanto nas gravações como nas transcrições.
David Pereira
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Após uma longa batalha judicial, foram reveladas por um grupo conservador norte-americano gravações áudio e transcrições de entrevistas concedidas por Joe Biden ao seu biógrafo que mostram o então vice-presidente a discutir documentos confidenciais.

O material divulgado pelo Oversight Project, organização ligada à Heritage Foundation, inclui cerca de três horas de gravações e 117 páginas de transcrições, algumas com trechos censurados.

Joe Biden tentou travar a divulgação de todo esse material, mas perdeu a batalha judicial.

Numa das entrevistas, realizada em outubro de 2016, no final do seu segundo mandato como vice-presidente de Barack Obama, abordava temas relacionados com política externa quando disse a Mark Lewis Zwonitzer: “Nem sabiam que eu tinha isto.”

Noutra sessão, em 2017, após deixar a Casa Branca mas antes de anunciar a candidatura presidencial de 2020, afirmou: “Acabei de encontrar todo o material confidencial lá em baixo”. Na ocasião, acrescentou que havia redigido um memorando manuscrito de 40 páginas dirigido a Obama sobre o envio de tropas para o Afeganistão.

As partes potencialmente classificadas permanecem censuradas tanto nas gravações como nas transcrições.

O Oversight Project obteve o material após um processo judicial destinado a obrigar a sua divulgação, depois de as entrevistas serem recolhidas pelo procurador especial Robert Hur durante a investigação à forma como Biden lidou com documentos classificados.

Em fevereiro de 2024, Hur decidiu não apresentar acusações contra Biden, por entender não existirem provas suficientes para sustentar a tese de uma gestão deliberadamente ilegal de informação classificada.

Porém, no relatório o procurador descreveu Biden como um homem idoso com uma “memória fraca”, uma observação que alimentou o debate sobre a capacidade de Biden exercer a missão presidencial.

As gravações revelam momentos em que Biden demonstra dificuldade em recordar algumas datas e acontecimentos, mas também passagens em que o agora ex-presidente dos Estados Unidos descreve detalhadamente reuniões e decisões tomadas durante o período em que exerceu funções de vice-presidente na administração Obama.

O porta-voz de Biden, TJ Ducklo, já condenou a divulgação, afirmando que as entrevistas foram entregues ao Departamento de Justiça sob o compromisso de confidencialidade e acusando a administração Trump de utilizar o sistema judicial para “retaliação política”.

Biden desistiu da ação judicial após um tribunal federal de recurso ter considerado, por maioria, que existia um “interesse público substancial” na publicação das gravações.

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