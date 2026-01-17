Governador Tim Walz mobiliza Guarda Nacional do Minnesota para controlar violência após morte de Renee Good

A crise em Minneapolis atingiu este sábado, 17 de janeiro, um novo patamar de tensão. O governador do Minnesota, Tim Walz -- que ficou conhecido por ter sido o escolhido por Kamala Harris para "vice" na corrida presidencial --, autorizou formalmente a mobilização da Guarda Nacional do estado para apoiar a Patrulha Estadual (State Patrol) perante a continuidade dos protestos em massa.De acordo com Andrea Tsuchiya, oficial destacada para as relações públicas na Guarda Nacional do Minnesota, as tropas encontram-se atualmente num estado de "preparação e prontidão". Embora mobilizadas, as unidades ainda não foram enviadas para patrulhar as ruas da cidade, servindo apenas como uma força de reserva estratégica caso a segurança pública seja comprometida. O Governador Walz apelou à população, através das redes sociais, para que mantenham a calma, sublinhando que a prioridade é "manter a paz" e proteger o direito à manifestação pacífica.Controlo Judicial sobre a "Operation Metro Surge"Numa decisão proferida na sexta-feira à noite, a juíza federal Katherine Menendez emitiu uma injunção preliminar que restringe severamente as táticas dos agentes federais da Operation Metro Surge, as ações policiais dos agentes da polícia de Estrangeiros (ICE) que estão a realizar-se no Minnesota e que estão a provocar polémica, especialmente após a morte de uma ativista. Segundo o tribunal, os agentes do ICE estão agora proibidos de usar gás pimenta ou munições de impacto contra manifestantes pacíficos ou observadores. O tribunal determinou ainda que seguir viaturas federais a uma "distância apropriada" não constitui "suspeita razoável" para a polícia intercetar ou deter condutores.Guerra Política: Investigação por ObstruçãoA tensão entre o estado e o governo federal escalou para o campo jurídico-criminal. Fontes judiciais confirmaram à CNN Internacional que o Departamento de Justiça (DOJ) abriu uma investigação contra o governador Walz e o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey. O governo federal alega que ambos estão a obstruir operações de aplicação da lei federal, uma acusação que surge após as críticas contínuas destes líderes à agressividade das rusgas de imigração.O caso Renee GoodEsta enorme tensão ocorre dez dias após a morte de Renee Nicole Good, de 37 anos. Ela foi baleada mortalmente pelo agente do ICE Jonathan Ross enquanto estava no seu carro. A versão federal alega legítima defesa após tentativa de atropelamento da mulher, que desde logo colocou o carro a impedir a ação dos agentes, mas testemunhas e vídeos sugerem que a vítima tentava apenas desviar-se dos agentes quando foi atingida por disparos que atravessaram o para-brisas e a janela lateral.A situação no terreno permanece volátil, com manifestantes concentrados junto ao edifício federal Bishop Henry Whipple, enfrentando temperaturas negativas extremas para exigir o fim das operações federais no estado.