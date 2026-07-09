Funeral de Khamenei é prova de vida do regime
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Funeral de Khamenei é prova de vida do regime

República Islâmica sinaliza continuidade e aparente união, apesar da ausência do sucessor do ayatollah, o filho Mojtaba.
César Avó
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