Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
As ministras Élisabeth Borne e Agnès Pannier-Runacher propuseram a Macron uma abertura à esquerda.
As ministras Élisabeth Borne e Agnès Pannier-Runacher propuseram a Macron uma abertura à esquerda.UN PHOTO / LAURA JARRIEL
Internacional

França. Direita propõe primeiro-ministro centrista, esquerda diz que é a sua vez

Jean-Louis Borloo é o nome proposto por Bruno Retailleau. Líderes da esquerda, exceto da França Insubmissa, pedem nomeação de dirigente do seu campo.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Emmanuel Macron
França
Crise política
edição impressa
Bruno Retailleau

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt