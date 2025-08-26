França abre nova investigação sobre morte em direto de ‘influencer’ e vai processar plataforma Kick

O governo francês vai processar a plataforma de streaming australiana Kick por "negligência" após a morte do influenciador francês Jean Pormanove durante uma transmissão ao vivo, disse esta terça-feira, 26 de agosto, a ministra de assuntos digitais, Clara Chappaz, acusando a plataforma de violar uma lei que regulamenta o conteúdo online. “A Kick não fez tudo o que era possível para impedir a transmissão de conteúdo perigoso”, disse .O anúncio surgiu no mesmo dia em que a procuradoria de Paris abriu uma investigação ao papel da plataforma na morte do influenciador francês Jean Pormanove, ocorrida na semana passada durante uma emissão ("streaming") de doze dias consecutivos.Num comunicado, citado pela agência Efe, a procuradora Laure Beccuau explicou que o inquérito incide sobre a eventual difusão de “serviços ilícitos”, em particular de vídeos que atentam contra a integridade das pessoas. A investigação, entregue à unidade de cibercriminalidade da polícia, pretende ainda apurar se a Kick cumpre as obrigações impostas pelo regulamento europeu para os serviços digitais, nomeadamente a de alertar as autoridades quando são publicados conteúdos considerados degradantes.Jean Pormanove, nome pelo qual era conhecido Raphaël Graven, tinha 46 anos e era um antigo militar. Morreu entre os dias 17 e 18 de agosto, deitado sobre um colchão, durante uma transmissão que se prolongava há quase duas semanas. O direto tinha como um dos principais desafios impedir que o influenciador dormisse.Com cerca de meio milhão de seguidores, Pormanove era conhecido por vídeos em que era alvo de humilhações promovidas por outros dois influenciadores, Naruto e Safine, perante milhares de espetadores que faziam doações para assistir às cenas de violência e insultos.Na semana passada, o Ministério Público de Nice já tinha aberto uma primeira investigação para determinar as causas da morte, que levou o Governo francês a manifestar indignação e a anunciar que pretende avançar com uma ação judicial contra a plataforma.Os resultados preliminares da autópsia, divulgados entretanto, apontam para uma causa “médica e/ou toxicológica”, afastando indícios de a morte poder ser resultado da intervenção de terceiros.Criada na Austrália, a Kick consolidou-se nos últimos anos como a terceira maior plataforma mundial de transmissão em direto, atrás da Twitch e do YouTube Live. A empresa é também conhecida por atrair criadores de conteúdos mais extremos, graças a um modelo de remuneração mais lucrativo do que o dos principais concorrentes..A falência moral em streaming