No preciso dia em que o Reino Unido aplicou sanções ao comandante militar russo em Mariupol, Mikhail Mizintsev (conhecido como o carniceiro de Mariupol), por ter ordenado ataques a alvos civis, a Rússia anunciou, por fim, uma trégua na cidade sitiada, para onde funcionários da Cruz Vermelha estão a caminho e esperam poder prestar assistência humanitária hoje e ajudar na retirada de cidadãos.

A norte, as forças russas começaram a abandonar a central nuclear de Chernobyl bem como a cidade vizinha, Slavutych, a caminho da Bielorrússia, anunciou a agência nuclear ucraniana. Esta retirada fará parte do que um comandante ucraniano e a NATO disseram no mesmo dia: falhado o assalto a Kiev, os russos estão a reagrupar-se para atacar o leste da Ucrânia, embora nada garanta que as outras regiões fiquem a salvo de ataques. Em Washington alerta-se para a possibilidade de uma "guerra prolongada", enquanto Joe Biden reforça os relatos do isolamento de Vladimir Putin.