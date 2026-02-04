Saif al-Islam Kadhafi numa foto publicada no ano passado nas redes sociais.
Saif al-Islam Kadhafi numa foto publicada no ano passado nas redes sociais.FOTO: DR/X/SaifFuture
Filho de Kadhafi que tinha esperança de suceder ao pai foi morto a tiro na Líbia

Saif al-Islam Kadhafi, de 53 anos, esteve preso e viveu na clandestinidade após a queda do regime, antes de tentar concorrer à presidência.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Líbia
Muammar Kadhafi
Saif al-Islam

